Trappola del gratta e vinci: «Ho vinto 40.000 dollari, ma me ne daranno solo la metà»

Una giovane donna che ha vinto 40.000 dollari con un gratta e vinci . Sui suoi profili social si fa chiamare Sydney Kidney Bean ed è di Idaho, negli Stati Uniti. Il biglietto vincente le era stato regalato da sua madre. Ma la 23enne non ha potuto riscuotere tutto il montepremi. Perché le norme fiscali hanno ridotto le sue vincite di 12.000 dollari, quindi ne ha ottenuti 28.000.

La scelta

“Ho due scelte: prendere tutte le vincite di tanto in tanto e poi pagare le tasse più tardi, oppure possono prelevare le tasse adesso". Lei ha scelto la seconda opzione, perché voleva che le tasse sparissero immediatamente. Sydney ha rivelato che sapeva di voler comprare una casa con i soldi non appena l'avesse vinta. Sydney ha condiviso la sua storia su Tik Tok.

Perché si applicano le tasse

Le tasse si applicano alle vincite del lotto perché sono trattate come reddito negli Stati Uniti. Secondo The Lotter, qualsiasi premio della lotteria superiore a $ 600 è tassato come il tuo salario o stipendio e la lotteria statale tratterrà automaticamente il 24% per l'imposta federale sul reddito.