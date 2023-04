Sabato 8 Aprile 2023, 18:08

Se a scuola si parla di discriminazione basata sull'identità sessuale e di diritti delle persone LGBTQ, gli studenti delle scuole pubbliche del Kansas potranno abbandonare l'aula. Il “nuovo diritto” è stato sancito da un disegno di legge votato dall'amministrazione repubblicana dello Stato con 76 voti a favore e 46 contrari, catalogato nei cosiddetti “diritti dei genitori”. In definitiva papà e mamma potranno scegliere di far frequentare ai propri figli lezioni alternative o attività scolastiche differenti se quelle previste in classe «danneggiano le convinzioni e i valori sostenuti dai genitori». Un brutto colpo per Laura Kelly, governatore democratico dello Stato. Anche perché il provvedimento appare in linea con le politiche nazionali dei conservatori repubblicani che stanno cercando di “gestire” i diritti LGBTQ. «Un veicolo perfetto per la discriminazione» ha ironizzato Heather Meyer, membro della Camera dei rappresentanti del Kansas dal 2021, bisessuale dichiarata e con un figlio transgender di 13 anni.

L'esclusione dallo sport

Un duro colpo per i democratici soprattutto considerando che nemmeno 48 ore prima, sempre l'assemblea legislativa del Kansas, ormai a netta maggioranza repubblicana, aveva approvato un'altra proposta di legge per vietare la partecipazione di atleti transgender negli sport femminili, dall’asilo fino alla fine dell’università. Ma non negli sport maschili. Non è bastato il veto posto dalla governatrice Kelly contro proposte di legge di questo tipo: il tentativo di argine è stato aggirato con 84 voti a favore e 40 contrari. La norma entrerà in vigore il prossimo primo luglio. Curiosamente il tutto avveniva mentre la Casa Bianca proponeva di modificare la legge federale del 1972 che vieta ogni discriminazione sulla base del sesso. Partendo proprio dallo sport che, secondo il presidente Joe Biden, a livello scolastico non deve impedire ai giovani atleti di gareggiare in squadre coerenti con l'identità cui si sentono più affini. Con parametri medici da rispettare, ovviamente. Ma il Kansas è andato nella direzione esattamente opposta.

Ma non è tutto perché nelle stesse ore il piano repubblicano ha subito anche una battuta d'arresto, su una proposta di legge ancora più “singolare”, quella cioè che chiedeva alle scuole pubbliche di impedire che ragazzi e ragazze transgender, durante le attività scolastiche come le gite che prevedono il pernottamento in esterna, potessero alloggiare nella stessa stanza di ragazzi e ragazze cisgender.