Topi a New York, monossido nelle tane: ecco l'ultima arma della Grande mela per liberarsi dall'invasione

Dopo aver promesso di affrontare la questione dei topi nella città di New York, il sindaco Eric Adams ha dato il via ad una nuova strategia per liberasi delle proprie colonie di ratti - divenute un problema in molte aree - che sembra avere un'efficacia tale da aver già sterminato «un'intera popolazione di topi in una strada dell'Upper East Side».

La strategia prevede il pompaggio del monossido di carbonio direttamente nelle tane dei ratti. "Il metodo ha dimostrato un tasso di eradicazione impressionante, pari a quasi il 100%, nelle cavità degli alberi in cui è stato applicato", ha affermato il membro del consiglio Julie Menin.

«Non sfamate i gatti randagi e curateli a casa vostra». Bufera sul manifesto del sindaco di Cetara

La strategia e le repliche

Secondo quanto riferito dai funzionari di New York, il metodo del monossido ha eliminato quasi il 100% dei ratti da oltre 100 tane, mentre sono state già mappati i prossimi obiettivi. La strategia è stata utilizzata per la prima volta lungo la East 86th Street, una delle aree più infestate, con un umero di segnalazioni da parte dei residenti elevatissimo, in parte a causa dei numerosi i negozi al dettaglio presenti e della spazzatura lasciata fuori.

Per finanziare la tecnica del monossido di carboniosono stati stanziati più di $ 30.000, ma c'è anche chi pensa che il metodo dovrebbe essere affiancato da una maggiore attenzione e prevenzione sul comportamento umano nelle città. Alcuni ricercatori hanno infatti affermato che Ne York dovrebbe concentrarsi maggiormente sull miglioramento dello smaltimento dei rifiuti.