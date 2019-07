Terremoto, la California trema ancora: nuova scossa di magnitudo 7.1. La più forte degli ultimi 20 anni

La California trema ancora. E stavoltà fa ancora più paura. Una scossa di terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito il Sud della California, dopo il sisma di giovedì di magnitudo 6.4.

Secondo l'Us geological survey, la scossa è stata registrata nel sud dello Stato alle 20.19 ora locale, le 5.19 in Italia. L'epicentro è stato localizzato nei pressi della città di Ridgecrest, circa 180 chilometri a nordest di Los Angeles. Già due giorni fa un sisma di magnitudo 6.4 aveva colpito la stessa regione.

Il terremoto ha prodotto oltre 1.400 scosse di assestamento, hanno detto gli scienziati. Incendi e feriti multipli sono stati segnalati a Ridgecrest - circa 150 miglia da Los Angeles.

“We’ll be right back!!” #duckandcover 6.9 tonight causes a little panic 😎 #EarthquakeLA pic.twitter.com/Ub6ID1ub8f

— Jeff Chavez (@JeffChavez) 6 luglio 2019