Terremoto in California, la scossa in diretta durante il tg: la reporter si ripara sotto il tavolo

Una nuova scossa di magnitudo 6.9 fa tremare ancora la California. Un altro terremoto che arriva a un solo giorno di distanza da quello di 6.4 di giovedi. il terremoto viene avvertito in diretta durante il tg della Cbs, i due conduttori sono atterriti: «E' una scossa veramente molto forte, la sentite?». La reporter mette una mano sul braccio del collega e rassicura: «Torniamo», poi si ripara sotto al tavolo.

Terremoto, la California trema ancora: nuova scossa di magnitudo 6.9. La più forte degli ultimi 20 anni

“We’ll be right back!!” #duckandcover 6.9 tonight causes a little panic 😎 #EarthquakeLA pic.twitter.com/Ub6ID1ub8f

— Jeff Chavez (@JeffChavez) 6 luglio 2019