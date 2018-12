Strasburgo, morti salgono a 4. Ore decisive per Antonio Megalizzi

Il bilancio dei morti nell'attentato di Strasburgo è salito a quattro. Lo ha reso noto l'ufficio del procuratore di Parigi che però non specifica l'identità della persona deceduta che però, in base ai primi riscontri, non dovrebbe essere Antonio Megalizzi, il giornalista italiano ferito alla testa e in condizioni disperate.

«Ci stiamo interfacciando con i medici francesi, la situazione è molto grave ma stiamo offrendo tutto il nostro supporto», ha detto Diego Garbossa, direttore di Neurochirurgia delle Molinette di Torino, a cui si è rivolta per un consulto la famiglia di Megalizzi.



«I sanitari francesi stanno facendo un lavoro eccellente - aggiunge Garbossa, contattato telefonicamente dall'Ansa - ma la situazione è davvero complicata. Il paziente ha una ferita d'arma da fuoco nella scatola cranica. Il problema non è togliere la pallottola, ma vedere come il cervello sopporta questa fase, che è molto critica». Megalizzi è sedato e costantemente monitorato. «Per capire come procedere, bisogna prima vedere se il cervello risponde in modo congruo. Se la situazione si stabilizzasse, noi ci siamo resi disponibili ad accoglierlo», spiega il direttore della Neurochirurgia delle Molinette, considerata una delle eccellenze della Città della Salute di Torino.