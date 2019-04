Sri Lanka, esplosioni in chiese e hotel. Almeno 138 morti, 9 sono stranieri

Una Pasqua di sangue nello Sri Lanka. Sei esplosioni simultanee si sono verificate durante la mattinata in chiese e hotel della capitale Colombo e della città di Negombo, provocando – al momento – almeno 138 morti accertati nello stato a sud dell'India. A riportarlo è il quotidiano The Hindu, che cita la polizia e media locali. Tra le vittime sarebbero presenti anche nove stranieri. Oltre 402 i feriti. I tre hotel colpiti dalle esplosioni di oggi nella capitale dello Sri Lanka sono lo Shangri-La, il Kingsbury Hotel e il Cinnamon Grand: lo riportano i media internazionali.



Reports of explosions in #Colombo, #Batticoloa, and around #SriLanka. Please shelter in place and exercise extreme caution. Follow instructions from local authorities and read our travel advice here:https://t.co/eDmWLEV0Sd #lka pic.twitter.com/UdejJ93n11

— U.S. Embassy Colombo (@USEmbSL) 21 aprile 2019