Sri Lanka, la Farnesina: «L'Unità di crisi è al lavoro»

«L'Unità di crisi della Farnesina è al lavoro per effettuare verifiche su attacchi in Sri Lanka». È quanto riferiscono fonti della Farnesina dopo le esplosioni in Sri Lanka. In un tweet, il ministero degli Esteri riferisce che l'Unità di Crisi della Farnesina e l'ambasciata d'Italia a Colombo sono al lavoro per effettuare verifiche sugli attacchi nello Sri Lanka. Per segnalazioni +390636225.

