Fattorino sputa su una pizza: rischia 18 anni di carcere

Il diciottennerischia 18 anni di reclusione per aver sputato su una. Il giovane lavorava come fattorino per una pizzeria di, nel nord-ovest della Turchia, quando le telecamere di sorveglianza del condominio dove stava effettuando una consegna lo hanno sorpreso mentre apriva il "cartone" della pizza. Nelle immagini si vede il ragazzo avvicinarsi alla pizza e successivamente scattare una foto con il proprio smartphone: in quel momento il ragazzo avrebbe sputato sulla consegna.La persona che aveva ordinato la pizza, Huseyin Alyuz, è stato avvertito da un nipote che vive nello stesso stabile, che per caso guardava le immagini della videosorveglianza. L'uomo aveva già mangiato un paio di fette della pizza e ha immediatamente denunciato l'accaduto alla polizia. Burak S. si è giustificato dicendo di non aver sputato, ma solo di aver controllato che la pizza fosse intatta dopo il trasporto. Questo perché il destinatario «aveva insultato il mio collega Aylin, quindi sapevo che si trattava di un cliente ostico. Ho fatto una foto con il telefono e l'ho mandata ad Aylin».Burak S. è indagato per aver «messo a rischio la vita di altre persone avvelenando cibo o aggiungendo altre sostanze» e rischia una condanna dai due ai 15 anni. Al giovane viene contestato anche di aver «danneggiato beni e messo in pericolo la salute dei clienti» da parte della corte dei consumatori, che potrebbero significare ulteriori tre anni dietro le sbarre. Il tribunale si pronuncerà a febbraio, quando le analisi riveleranno se la pizza sia stata realmente alterata con sostanze pericolose.