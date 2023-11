Sposi maleducati, matrimonio da sogno tra le montagne dello Utah. Ma lasciano disordine e rifiuti per giorni

Un matrimonio in un luogo da sogno, finito decisamente male. Colpa dell'inciviltà degli sposi e degli invitati. Le nozze in questione si sono tenute a settembre tra Andrew Chen, imprenditore della Silicon Valley, e l'ex miss Irlanda Emma Waldron. I due sono stati pesantemente criticati negli Usa per aver rovinato un luogo incantevole dello Utah, che ha ospitato il loro matrimonio.

La location rovinata dal matrimonio

Andrew e Emma si sono sposati a settembre alla Castleton Tower, vicino alla città di Moab, nel fine settimana del Labor Day. Sui social hanno postato foto e video della cerimonia. Quei post, però, poi sono stati cancellati. Su di loro sono piovute critiche per aver lasciato rifiuti e spazzatura in quel luogo naturale che affascina milioni di turisti. In un post poi cancellato su X, Waldron ha anche scritto che «è stato così speciale portare le nostre famiglie nel nostro posto preferito al mondo». Ma solo un giorno dopo il matrimonio, il 3 settembre, la consigliera di Castle Valley Pamela Gibson ha detto di aver trovato il deserto in totale disordine.

Ha detto che ci sono stati «quattro giorni in cui il pubblico non ha potuto godersi ciò che avrebbe dovuto godere a causa di queste persone che non hanno scrupoli nel distruggere qualcosa solo per poter celebrare il loro grazioso piccolo matrimonio».

Castleton Tower pieno di rifiuti

Gibson ha detto di aver visto dei traslocatori imballare mobili in un enorme camion, dopo aver distrutto la vegetazione. A terra erano rimasti anche sacchi di spazzatura e cibo. Quando è tornata nella zona il giorno successivo, Gibson ha detto che i mobili erano spariti, ma il luogo era disseminato di sacchi della spazzatura squarciati, vetri rotti e cartone. «Ci sono vetri rotti nella zona più di due mesi dopo le nozze», ha aggiunto Gibson. I ranger del Bureau of Land Management alla fine hanno dovuto raccogliere «gli oggetti abbandonati», hanno scritto i funzionari in un'email a Gibson e al sindaco di Castle Valley Jazmine Duncan il 7 settembre.

Il matrimonio che doveva essere in una «piccola tenda»

Pare che la coppia abbia ricevuto il permesso dall'agenzia di ospitare una «semplice cerimonia di matrimonio con una piccola tenda» alla base della Castleton Tower. Ma Gibson e altri residenti hanno raccontato che quella festa era stata in realtà molto più grande, facendo riferimento alle foto poi cancellate che Chen e Waldron avevano pubblicato online. Entro il 2 ottobre, Duncan, Gibson e altri membri del consiglio hanno inviato una lettera all'ufficio di presidenza chiedendo di non consentire mai più ricevimenti di nozze alla base della Castleton Tower,