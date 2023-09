Sposa fugge durante il pranzo di matrimonio: «Mio marito è un mostro, ecco cosa mi ha fatto, chiedo il divorzio»

Il matrimonio dovrebbe essere il giorno più bello della vita di una coppia ma, a volte, basta davvero poco a rovinare tutto. Quando tutto è pianificato nel minimo dettaglio, basta il minimo imprevisto per rendere la cerimonia un incubo. Il problema è che, può capitare, di giungere all'altare senza conoscere veramente chi sia veramente il tuo partner. È il caso di una giovane sposina che ha voluto sfogarsi sui social raccontando la sua disavventura che l'ha costretta a fuggire dal suo matrimonio. Il motivo? Uno scherzo davvero crudele che il suo sposo non ha proprio rinunciato a fare.

Sposa fugge dal matrimonio, cosa è successo

La storia della moglie disperata è apparsa su Reddit, la piattaforma social in cui gli utenti raccontano le proprie disavventure agli altri utenti chiedendo un parere, e il suo sfogo è diventato virale in poco tempo.

Sarà perché molto spesso i matrimoni non vanno come si sogna, o perché quanto fatto dal neo sposo è davvero crudele, in tantissimi sul web hanno voluto commentare la vicenda, schierandosi dalla parte della donna.

«Avevamo programmato tutto in ogni minimo dettaglio e mai mi sarei immaginata che mio marito potesse farmi uno scherzo del genere - ha raccontato la donna di 27 anni -. Sapeva quanto tenessi al fatto che tutto fosse perfetto e lui ha deciso di rovinare tutto spaccandomi la torta nuziale in faccia. Purtroppo erano mesi che mi faceva vedere sempre più video di questi orribili scherzi e io gli avevo sempre fatto notare che era davvero una cosa orribile, ma lui ne era come affascinato e rideva a crepapelle. Così ha pensato di rovinare tutto».

Lo sfogo

Anche perché, come spiega nel suo sfogo, l'uomo sapeva benissimo che la sua futura moglie ha sempre avuto un rapporto complicato con le torte. «Stiamo insieme da tre anni e spesso mi è capitato di raccontargli il mio trauma subito quando avevo solo 17 anni. Mia mamma, nonostante l'avessi supplicata di non farlo, dopo essermi truccata per la mia festa, ha deciso di prendere la torta e spiattellarmela in faccia. Fu imbarazzante per me, tutti i miei amici mi presero in giro per mesi e quell'episodio mi segnò molto. E mai avrei pensato che mio marito, sapendo il mio trascorso, facesse una cosa del genere proprio nel giorno che avrebbe dovuto essere il più bello della mia vita».

Lei era stupenda: aveva speso molti soldi per il parrucchiere e il trucco e il suo vestito era incantevole, ma questo non ha evitato all'uomo di prendere un pezzo di torta e spalmarlo sulla sua faccia. «Nonostante gli avessi detto tante volte che se lo avesse fatto, lo avrei lasciato, lui non mi ha mai preso sul serio e, ha deciso di farlo lo stesso, scoppiando a ridere di fronte a tutti. È stato umiliante, quindi ho preso e sono scappata dal mio matrimonio. Sono tornata a casa, ho preso le mie cose e sono andata a casa di un mio amico. Per giorni ho ricevuto chiamate dalla mia famiglia e dalla sua e tutti mi hanno detto che sono infantile che lui è un bravo uomo e quello era solo uno scherzo. Ho sbagliato a reagire così? Dovrei perdonarlo?», ha chiesto al web.

Tutti sembrano concordare sul fatto che la sua reazione è più giusta di quanto, in realtà, la sua famiglia voglia farle credere. «Questo episodio è lo specchio di quello che è stata la vostra relazione finora: lui non ti ha mai rispettato e ha deciso di non farlo nemmeno nel giorno delle nozze. Hai fatto benissimo a lasciarlo», ha scritto un utente ricevendo il maggior numero di interazioni e condivisioni. «Ti ha mostrato chi è. Avresti potuto capirlo prima del matrimonio, ma meglio tardi che mai», fa eco un'utente indignata dal racconto. E in tanti, adesso, aspettano di capire se ci sarà uno sviluppo a una vicenda che tanto sta appassionando il mondo dei social.