Spagna, caldo record: temperature oltre i 30° a Valencia. E c'è chi va in spiaggia

Se per le strade di Valencia si gira in maniche corte a gennaio, è colpa dell'ennesimo record registrato in Europa durante questo inverno.

La stazione meteo di Gavarda, nella regione autonoma Valenciana, ha registrato una punta di 30.7 C° nei giorni che statisticamente dovrebbero essere i più freddi dell'anno. Il picco raggiunto non è l'unico: secondo i dati di 3B meteo, nella sola Spagna sono almeno 90 le stazioni che dall'inizio di gennaio hanno fatto stabilire dei nuovi record storici. Giornate particolarmente calde sono state quelle del 24 e del 25, in particolare in quella di giovedì 25 oltre quaranta stazioni hanno superato la temperatura di 28°C, più di venti la temperatura di 29°C e tre la temperatura di 30°C con quella punta di cui sopra.

Se questo clima da una parte aggrava pesantemente le condizioni di siccità in cui versa parte del paese, dall'altra ha permesso a molti spagnoli di godersi delle giornate in spiaggia, come se ci trovassimo in piena estate.

Il caso della Francia

Anche in Francia, se pur con temperature più basse, si sono battuti storici record in almeno cinque stazioni, segno inequivocabile del riscaldamento sempre maggiore del nostro pianeta.