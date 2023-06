Sottomarino disperso, Alan Estrada è lo youtuber che nel 2022 è stato sul Titan: «Ero consapevole di rischiare la vita»

Mentre le lancette continuano a muoversi, alimentando una corsa contro il tempo, i cinque passeggeri del sommergibile Titan sono ancora dati per dispersi. Da domenica le comunicazioni con il sommergibile si sono interrotte. L'équipe era impegnata nella discesa verso il relitto del Titanic al largo delle coste del Canada e la nave madre in superficie. Stessa «missione» compiuta da uno youtuber: il viaggiatore conferma di aver firmato documenti dove ha assunto tutti i rischi del viaggio ma soprattutto è sopravvisuto per un soffio.

Alan in giro per il mondo

Lo youtuber Alan Estrada ha dovuto organizzare una conferenza stampa questo giovedì per rispondere di alcuni video che ha iniziato a realizzare due anni fa. L'attore è stato il primo messicano a viaggiare a bordo del sommergibile Titan della compagnia OceanGate, ora disperso nel Nord Atlantico con cinque membri dell'equipaggio. Estrada ha un canale YouTube, chiamato «Alan in giro per il mondo», e un blog di viaggi, e nel luglio 2021 ha provato a imbarcarsi in una spedizione per visitare i resti del Titanic, sommerso a 3.800 metri di profondità, 600 chilometri a sud del Canada. Tuttavia, i sistemi del Titano fallirono e l'operazione dovette essere annullata. Lo ha ripetuto di nuovo, questa volta con successo, un anno dopo. Ora conferma che è stato "un viaggio spettacolare" che non ripeterà: "Ero consapevole che stavo rischiando la vita, sapevo cosa sarebbe potuto succedere".

Estrada, 42 anni, lunedì ha iniziato a ricevere decine di telefonate non appena si è diffusa la notizia: si erano persi i contatti con un sottomarino privato che era in viaggio per visitare i resti della celebre nave, affondata nel 1912.

Estrada ha raccontato i dettagli della sua spedizione.

I costi e il vademecum

Tanto per cominciare, riconosce, è «molto costoso». Ha cercato sponsor per pagare i 150mila richiesti per il viaggio. Ora vale ancora di più: 250mila. «Man mano che le spedizioni andavano a buon fine, il prezzo è aumentato, perché all'inizio era sostanzialmente 'vediamo se succede», spiega lo youtuber, «è un prezzo esagerato, ma riconosco l'investimento necessario per creare un sommergibile come questo e spendere settimane in alto mare».

Prima di salire a bordo del Titan, il primo sommergibile in fibra di carbonio in grado di raggiungere i 4mila metri di profondità, bisogna firmare diversi fogli di documenti, «che spiegano esattamente tutti i rischi che si corrono, compreso quello di perdere la vita, ovviamente».

«Sapevamo che si tratta di una spedizione incredibilmente rischiosa, sapevamo che non saremmo andati in un parco di divertimenti», dice Estrada, che in varie occasioni durante la conferenza insiste sul fatto che coloro che salgono sul Titan sono adulti consapevoli di quale tipo di avventura si stanno imbarcando. «Una delle clausole, ad esempio, è di non soffrire di claustrofobia».

Una volta all'interno del sommergibile, se tutto va bene, ci vogliono circa due ore per scendere a 3.800 metri, per quattro ore si ricoprono i resti del Titanic e il fondo dell'oceano, e altre due servono per risalire in superficie. Così è successo nella spedizione Estrada: «È stata una delle più riuscite. Quello precedente al nostro, invece, era durato 27 ore perché avevano avuto problemi a recuperare il sommergibile».

All'interno, il Titan è come un tubo vuoto, lungo 6,7 metri e largo 2,8 metri, in cui non ci sono sedili, né ci si può alzare in piedi. Non c'è nemmeno il bagno, ma c'è invece una cassetta in caso di emergenza, secondo Estrada. È progettato per fare un breve viaggio.

Si adattano a cinque persone, che di solito sono pilota e copilota, e tre civili, chiamati «specialisti di missione». Estrada ha completato la sua spedizione con uno degli uomini oggi dispersi, l'esploratore francese Paul Henri Nargeolet: «Era il copilota, ma quando siamo arrivati ​​alla nave era lui a pilotare il sommergibile perché conosce perfettamente il relitto. È stato quasi 40 volte al Titanic. È una delle persone con cui si fida di più per scendere. Ma se ascolti le loro testimonianze, renditi conto che c'è sempre un rischio e ci sono sempre complicazioni. In alcune sue immersioni – è sceso anche con sommergibili francesi – hanno dovuto spegnere anche incendi interni».

Estrada conosce bene anche il Ceo di OceanGate Stockton Rush, un altro dei membri dell'equipaggio ora scomparsi. «Stocktom è una persona molto positiva, ha progettato il Titan, è il suo sogno, è la sua missione. Spero che siano dentro ogni cosa aspettando solo di essere salvati», dice l'attore messicano. Le altre tre persone all'interno del sommergibile sono l'uomo d'affari britannico Hamish Harding, un avventuriero che detiene tre record Guinness, e Shahzada Dawood e suo figlio Suleman, membri di una delle famiglie più note del Pakistan.

Le comunicazioni con il Titan sono state interrotte lunedì quando era sommerso solo da un'ora e 45 minuti. Secondo i calcoli di Estrada, stava ancora scendendo. Durante i primi metri la comunicazione è via radio, poi quando si perde il segnale è con i messaggi. Fa parte del protocollo che se la comunicazione non viene raggiunta per un'ora, il sommergibile deve tornare in superficie. Sulla base di tali informazioni, lo youtuber ritiene che esista la possibilità che il sottomarino sia risalito e si trovi ora nell'oceano in attesa di essere salvato. Perché un'altra delle complicazioni fondamentali è che il Titano non si può aprire dall'interno, ma solo dall'esterno.

Nello scenario peggiore, sottolinea Estrada, il sommergibile si è bloccato con qualcosa: «Se si blocca, non ha sistemi, non può afferrare oggetti, non ha quella tecnologia. Ci vorrebbe un altro sommergibile per trovarli.» Tutto questo, dice l'attore, è qualcosa che il membro dell'equipaggio sa: «Sapevamo che era un sommergibile sperimentale». Ad esempio, nel suo primo tentativo di spedizione nel 2021, il viaggio è stato annullato perché il sistema di zavorra, il meccanismo con cui il sottomarino scende e risale, si è bloccato. «Titan potrebbe scendere, ma non potrebbe più salire perché il sistema di consegna della zavorra si è bloccato. C'era un sistema di emergenza in cui il sommergibile scaricava l'intero meccanismo, non solo i reattori, per consentire a Titan di risalire ed è quello che è successo».

Hablas por hablar, el mal de estos tiempos. Esa entrevista la grabé hace dos meses. https://t.co/75ZwiRVdog — Alan Estrada (@alan_estrada) June 22, 2023

OceanGate ha offerto a Estrada una spedizione, in cambio, il 2 luglio 2022. «L'anno successivo l'azienda aveva cambiato il sistema di zavorra, non erano più tubi, ma una specie di sacchi con i pesi. Inoltre, ha altri meccanismi di emergenza, come un airbag che si attiva internamente e si gonfia esternamente, in modo che Titano possa galleggiare e risalire in superficie», descrive. «I protocolli di sicurezza mi sembravano seri, mi sembrava di lanciare un razzo, ad ogni fermata del sommergibile, che fosse in rampa di lancio, in acqua, e prima di immergersi, tutte le attrezzature si fermavano, controllavano tutte le sistemi».