Scramble nei cieli. Mosca: «Un jet russo ha intercettato un drone Usa ai nostri confini». Decollato il caccia Sukhoi-27

Un caccia Sukhoi-27 è stato fatto decollare a seguito dell'avvicinamento di un drone da ricognizione Usa al confine russo. Lo ha riferito il ministero della Difesa di Mosca, precisando che la procedura è stata attivata quando i radar sul Mar Nero hanno rilevato un bersaglio aereo in avvicinamento al confine di Stato della Federazione Russa. L'equipaggio del caccia russo «ha identificato il bersaglio aereo come un drone da ricognizione Rq-4B dell'aeronautica americana», si legge nella nota, secondo la quale «mentre il caccia russo si avvicinava, il drone da ricognizione straniero ha fatto un'inversione a U dal confine di Stato della Federazione Russa».

A #Russian Su-27 fighter intercepts a US RQ-4B drone over the Black Sea. pic.twitter.com/bz28seDPIK

— NOW (@JamilyKhabir) October 15, 2023