Scheletro misterioso ritrovato in una spiaggia australiana. «Sembra una sirena». E gli esperti si interrogano

Le foto di uno scheletro «simile a una sirena», portato a riva dal mare su una spiaggia australiana, hanno mandato in tilt centinaia di migliaia di utenti sui social in cerca di identificare l'identità della misteriosa creatura. Le foto dello scheletro sono comparse per la prima volta tramite in un post nel gruppo Facebook di Marine Biology che tuttora continua a fare discutere. «Era esattamente come una forma di sirena», ha detto l'autore del post Bobbi-lee Oates, 34 anni, dopo la scoperta sulla spiaggia di Keppel Sands, nel Queensland.

La scoperta

«Stavamo guidando lungo la spiaggia alla ricerca di un campeggio e non abbiamo potuto fare a meno di notare quanto il teschio sembrasse avere la forma di un essere umano», ha detto. «Quindi ci siamo immediatamente interrogati su cosa potesse essere e come mai lo scheletro sembrava avere un teschio umano»

«A me sembra decisamente un piccolo cetaceo», ha teorizzato Rob Deaville, project manager per il programma di indagine sui cetacei del Regno Unito presso la Zoological Society di Londra, dopo aver esaminato le foto. «Non ho familiarità con l'area né quali specie si trovano normalmente lì, quindi non posso davvero andare oltre».

Ma la scoperta continua a far discutere gli esperi d'oltreoceano.