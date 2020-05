San Francisco, a fuoco lo storico molo: centinaia di pompieri al lavoro, evacuata la zona

Paura in California. Un grande incendio si è sviluppato al Pier 45 (Fisherman's Wharf) di San Francisco con le fiamme che minacciano una storica imbarcazione della Seconda Guerra Mondiale ancorata nelle vicinanze. Più di 100 pompieri sono al lavoro per contenere le fiamme divampate probabilmente in un magazzino. Al momento non ci sono notizie di feriti e tutti, anche nelle aree vicine, sono stati evacuati.



Un terzo del Fisherman's Wharf di San Francisco «è andato perso nelle fiamme». Lo afferma il Fire Department di San Francisco. Il molo è una delle zone turistiche per eccellenza della città per i suoi musei e per i ristoranti e perché vi partono molti dei traghetti per l'isola di Alcatraz. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, l'incendio ha distrutto un impianto per il processamento del pesce ed un magazzino, minacciando per qualche ora l'area turistica della zona. Oltre 50 camion dei vigili del fuoco e 150 pompieri sono stati impegnati nelle operazioni di spegnimento delle fiamme al Pier 45, dove si trova ancorata la SS Jeremiah Ò Brien, l'ultima delle navi della classe Liberty risalente alla Seconda guerra mondiale. Alle 8.30 ora locale, le 17.30 in Italia, ha riferito il capo del dipartimento dei vigili del fuoco di San Francisco, Jonathan Baxter, l'incendio era ancora attivo ma non più a rischio di propagarsi.

Ultimo aggiornamento: 18:10

