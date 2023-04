L'infarto a 16 anni, le due ore di massaggio cardiaco e la dichiarazione: è morto. Poi si risveglia, i medici: «È un miracolo»

Jennifer e Craig Berko sono rimasti sconvolti, lo scorso gennaio, quando gli è stato detto che il figlio Sammy, 16 anni, non poteva essere rianimato. Il ragazzo aveva accusato il malore davanti a loro, in una palestra di climbing a Missouri, in Texas (Usa), nel bel mezzo di un'arrampicata su roccia.

Credevano che stesse scherzando, quando lo hanno visto suonare il campanello d'allarme e chiedere aiuto al personale medico della struttura. Ma era tutto vero: Sammy aveva perso i sensi, a causa di un attacco cardiaco.

Il massaggio cardiaco

Dopo due ore di massaggio cardiaco, il suo cuore non dava segni di attività. I sanitari hanno dichiarato Sammy morto, lasciando i genitori soli accanto al figlio, per dirgi addio. Per Jennifer e Craig era come rivivere un incubo ad occhi aperti: tre anni fa avevano già perso un altro figlio, Frankie, anche lui di 16 anni.

Parlando con il l'emittente Fox26, Jennifer ha raccontato di essere rimasta accanto al figlio per parlare con lui, dicendogli quanto lo amava. E quanto lei e il marito fossero dispiaciuti del fatto di non poterlo salvare in alcun modo. Poi, incredibilmente, Sammy ha ricominciato a dare segni di vita. Come fosse resuscitato.

Sentendo le grida di gioia e stupore dei genitori, i sanitari sono tornati indietro di corsa. «Nessuno di loro aveva mai visto una cosa del genere in vita propria», avrebbe poi raccontato la madre del ragazzo.

Dopo il risveglio, Sammy è stato ricoverato all'ospedale TIRR Memorial di Houston. Il ragazzo ha riportato un danno cerebrale lieve, a seguito dell'infarto, manifestatosi come perdita di memoria a breve termine: «Non ricordo nulla del giorno in cui è successo. L'ultima cosa che ricordo è che la notte prima abbiamo dovuto firmare le deroghe online (per la palestra n.d.r.), e poi mi sono svegliato», ha raccontato lui.

Il ragazzo ha anche subito un infortunio alla colonna vertebrale, che gli ha fatto perdere la sensibilità alle gambe: i medici lo hanno sottoposto a varie sedute di fisioterapia, per aiutarlo a camminare di nuovo. «É vivo per miracolo», hanno detto ai genitori.

Cosa è successo a Sammy Berko

I medici dell'ospedale texano, dove Sammy Berko è stato ricoverato, hanno poi scoperto che cosa è succcesso al ragazzo in quei terribili istanti in palestra: il giovane era stato colpito da una rara complicazione cardiaca, chiamata "tachicardia ventricolare polimorfa catecolaminergica" (CPVT). Una patologia ereditata dalla sua madre, la stessa che tre anni fa si era portata via suo fratello Frankie, morto durante un'immersione subacquea.