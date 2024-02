Russia usa i satelliti di Elon Musk sul territorio ucraino, le intercettazioni dei servizi segreti di Kiev

Le truppe russe nelle regioni occupate dell'Ucraina hanno iniziato a usare la rete internet satellitare Starlink, di proprietà dall’azienda aerospaziale SpaceX di Elon Musk, molto più precisi per individuare il nemico. Lo sostengono i servizi segreti di Kiev, che dicono di avere intercettato le comunicazioni via radio della ottantatreesima brigata d’assalto russa, impegnata lungo la linea del fronte nel Donetsk. Sembra quindi che il servizio di comunicazione che SpaceX aveva messo a disposizione dell'Ucraina ora stia aiutando anche i suoi invasori. Ma non è tutto: anche fonti russe dicono che Mosca sta usando i terminali Starlink acquistati per le unità dell’esercito.

Le prove

Andrii Yusov, portavoce del ministero della Difesa ucraino, ha sottolineato che i servizi segreti sono a conoscenza da mesi dell’uso di Starlink da parte della Russia, ma la conferma è arrivata solo negli ultimi giorni. In un'intercettazione audio si sente un soldato russo dire a un altro: «Starlink funziona, c’è internet». Per accedere alla rete è necessario possedere un terminale e sottoscrivere un abbonamento. All’inizio dell’invasione dell’Ucraina, Musk ha inviato migliaia di terminali alle truppe di Kiev, per superare i blackout delle comunicazioni dovuti ai bombardamenti russi.

Non è chiaro è quanti terminali Starlink siano finiti a Mosca e come sia successo.

La risposta

«SpaceX non fa affari di alcun tipo con il governo russo o il suo esercito. Starlink non è attiva in Russia e i suoi servizi non funzionano nel paese. SpaceX non ha mai venduto o sponsorizzato Starlink in Russia, né ha spedito i propri prodotti in alcuna località del paese. Se i negozi russi affermano di vendere Starlink per il servizio in quel Paese, stanno truffando i loro clienti», ha scritto Starlink in un post su X. E ancora: «Se SpaceX viene a conoscenza dell’uso di un terminale Starlink da parte di una realtà sanzionata o non autorizzata, indaghiamo sulla segnalazione e, se confermata, disattiviamo il terminale». In realtà, però, il divieto potrebbe venire aggirato acquistando i servizi Starlink all’estero e poi distribuendoli alle loro armate di Mosca, e le truppe russe potrebbero nascondere a SpaceX l’uso di Starlink, fornendo un falso segnale gps al terminale, in modo da fargli credere che l’utente si trovi in territorio ucraino.