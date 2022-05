Russia, manifesti paragonano svedesi a nazisti. Stoccolma: «Inaccettabile»

Mentre la Svezia si prepara ad aderire alla Nato, Putin inizia la guerra di propaganda contro Stoccolma. In Russia, alle fermate degli autobus, sono apparse pubblicità che accusano la nazione scandinava di essere nazista. «Noi siamo contro il nazismo, loro no», si legge su una pubblicità che paragona gli eroi nazionali svedesi ai nazisti.

Una provocazione che arriva dopo i discussi commenti del ministro degli esteri russo Sergei Lavrov, che alla trasmissione televisiva «Zona Bianca» ha ripreso una vecchia teoria complottista sulle origini ebraiche del Führer usandola contro Zelensky.

Well i am from Sweden, they are lying about us also. This at the busstops in Moscow today. Astrid Lindgren was an outspoken Antifascist/anti nazi.

They lie about everything. pic.twitter.com/6WorpzKPb4

— Robert Ö (@Karatemerzis) May 3, 2022