Russia, 21mila casi e 669 morti in un giorno. Putin: «Il vaccino è l'unica via d'uscita»

Mercoledì 30 Giugno 2021, 12:00

Un nuovo record negativo per la Russia dall'inizio della pandemia: sono stati rilevati 21.042 casi di Covid-19 nell'ultimo giorno, portando la casistica totale a 5.514.599. Lo ha detto il centro di crisi anti-coronavirus. I morti nello stesso lasso di tempo sono stati invece 669.

«Il vaccino è l'unica via per uscire dalla pandemia» ha ribadito il presidente Vladimir Putin, che ieri nel corso della sua linea diretta con il Paese ha rivelato di aver fatto il vaccino Sputnik V. Putin al tempo della vaccinazione non aveva rivelato quale vaccino aveva scelto per non suggerire l'idea che uno fosse migliore di un altro. «La vaccinazione è l'unica via per uscire dalla pandemia», ha ribadito. «Spero che i pregiudizi sui vaccini in Russia spariscano presto e che la campagna vaccinale proceda».