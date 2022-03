​«La Russia ha chiesto alla Cina assistenza militare in Ucraina»: la rivelazione del Financial Times

La Russia ha chiesto alla Cina assistenza militare per sostenere l'invasione dell'Ucraina. Lo riporta il Financial Times citando fonti americane, secondo le quali Mosca avrebbe chiesto attrezzature militari e altra assistenza militare a Pechino fin dall'inizio dell'invasione.

Armi chimiche, monito di Varsavia (appoggiata dagli Usa): «Se Putin le usa interverrà la Nato»

APPROFONDIMENTI LA GUERRA Missili sulla base vicino a Leopoli, 35 morti. Mosca:... LA DECISIONE Roma crocevia diplomatico, domani incontro Usa-Cina IL CONFLITTO Foto LA GUERRA «Avvertimento alla Nato»: ecco perché i russi... L’ANNUNCIO Putin chiama i mercenari IL REPORTAGE Prof di chimica in trincea per fabbricare le... LO SCENARIO Silurati 8 generali russi GUERRA Foto LA GIORNATA Attacco ai confini della Ue. L'Ucraina: «La... LA GIORNATA Zelensky: «Negoziati a Gerusalemme». I media... LO SCENARIO Iss, Russia minaccia di farla cadere (per le sanzioni) ma... LA MOSSA Capitali europee sfidano Putin cambiando l'indirizzo delle... LA STRATEGIA Perché la Bielorussia è così importante per... LUGANO Alina Kabaeva, la lussuosa vita in Svizzera MONDO Foto DIRETTA L'assedio di Kiev, bombe su depositi di cibo e carburanti...

«La Russia ha chiesto alla Cina assistenza militare in Ucraina»

La richiesta ha suscitato preoccupazione all'interno della Casa Bianca, sollevando timori sulla possibilità che Pechino metta a rischio gli sforzi per aiutare le forze ucraine a difendere il paese. Gli Stati Uniti si sono «preparati a mettere in guardia gli alleati sulla situazione alla luce delle indicazioni che la Cina potrebbe aiutare la Russia», mette in evidenza il Financial Times, riferendo che alcuni funzionari americani hanno ricevuto indicazioni di alcune carenze nelle armi delle forze russe.