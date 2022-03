Ucraina, Stazione spaziale internazionale: le minacce infondate della Russia per evitare le sanzioni. Rogozin preso in giro da astronauta Usa ed Elon Musk

Ci risiamo: Dmitry Olegovich Rogozin, il capo dell'agenzia spaziale russa Roscomos, continua a minacciare disgrazie per la Stazione spaziale internazionale Iss che non stanno né in piedi né in terra. Minacce che si perdono nell'infinito dello spazio senza sfiorare i 400 chilometri di quota dell'orbita che da 22 anni è "abitata" dall'astronave che Samantha Cristoforetti ha ribattezzato "avamposto del'umanità" perché rappresenta il più affascinante e riuscito esempio di cooperazione internazionale a prova di crisi e sanzioni.

Minacce che rimbalzano tra strumentalizzazioni, tweet vecchi e nuovi che si affastellano e anche effetti da "lost in translation" che sfondano il muro del ridicolo. Ecco l'ultimo lancio dell'Ansa: ”La Russia afferma che le sanzioni potrebbero far chiudere la Stazione Spaziale Internazionale (Iss). Lo afferma Dmitry Rogozin, il responsabile dell'agenzia spaziale russa Roscomos chiedendone la revoca. Secondo Rogozin, il funzionamento delle navicelle russe che riforniscono l'Iss sarà interrotto dalle sanzioni, interessando di conseguenza il segmento russo della stazione che serve, tra le altre cose, a correggere l'orbita della struttura orbitale. Di conseguenza ciò potrebbe causare l'ammaraggio o l'atterraggio della Iss”.

Ecco adesso siamo anche all'ammaraggio o all'atterraggio dell'Iss, come se si potesse pilotare come un aereo, magari uno spazioplano tipo lo Shuttle, la struttura che stazza 500 tonnellate e vasta come un campo da rugby. L'Iss in realtà può solo rallentare di volta in volta la caduta perenne verso la Terra che diventerà definitiva solo "a comando" e al termine del suo ciclo "vitale" previsto per il 2030: il valore e l'importanza dei colossali investimenti per l'Iss (oltre 100 miliardi di dollari) di Usa, Russia, Europa, Canada e Giappone e le collaborazioni con le agenzie spaziali di mezzo mondo spengono subito le polveri alle minacce di Rogozin, che è anche vicepresidente russo e che evidentemente vuole fare sentire la sua vicinanza al leader Putin al di là di ogni ragionevolezza.

Si è spinto, lui, il capo di Roscomos, a dire che l'Iss non causerebbe danni alla Russia in caso di caduta perché la stazione spaziale non sorvola mai i territori di Mosca, quando invece anche la più banale delle mappe delle traiettorie dell'orbita dell'Iss fa vedere il contrario.

Per non dire del tweet con una clip da un cartone di Tom e Gerry postato sempre dal capo dei cosmonauti: finora gli accertamenti non lo hanno definito un fake account.

Paolo Ricci Bitti