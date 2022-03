Ucraina, l'ambasciatore Zazo: «Sono rimasti 400 italiani, alcuni intrappolati nel Paese»

Sono 400 gli italiani ancora in Ucraina mentre prosegue l'invasione russa. Lo ha spiegato l'ambasciatore italiano Pier Francesco Zazo intervistato a Che tempo che fa su Rai 3. «Gli italiani in Ucraina erano inizialmente 2.000, ora sono 400. Molti di loro vogliono rimanere perché hanno la loro vita in Ucraina, con mogli e figli. Ma alcuni sono purtroppo intrappolati, non riescono a lasciare il Paese», ha raccontato da Leopoli. «Il fatto che l'ambasciata italiana sia ancora presente in Ucraina rappresenta un aspetto importante, apprezzato dal governo ucraino, ma anche un sostegno psicologico per gli italiani presenti«, ha aggiunto Zazo.

«I bombardamenti non sono arrivati a Leopoli. Speriamo che l'escalation militare non arrivi anche qui. C'è molta trepidazione perché i russi hanno accerchiato le grandi città. La vita a Leopoli prosegue in modo quasi normale, ma si sente la tensione». Lo ha detto l'ambasciatore d'Italia in Ucraina, Pier Francesco Zazo, intervistato a Che tempo che fa su Rai 3, in collegamento da Leopoli, dove, ha ricordato, «tra i grandi Paesi del G7 ci sono solo le ambasciate di Italia e Francia», mentre «la maggioranza degli altri si sono spostati in Polonia».

«Militarmente parlando, la Russia è superiore. Potrà arrivare con i carri armati al centro delle città ucraine, ma poi non sarà in grado di insediare un regime fantoccio filo-russo. Persino nelle città già conquistate c'è una sollevazione popolare» - ha aggiunto - C'è un forte sostegno popolare per Zelensky, è in corso una lotta per la libertà» e «c'è il rischio di una guerriglia urbana, che potrebbe diventare in futuro una lotta partigiana», ha aggiunto l'ambasciatore Zazo.