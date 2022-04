Romania, attentato suicida contro l'ambasciata russa a Bucarest: con l'auto contro il cancello, poi il rogo Video

Attentato suicida contro l'ambasciata russa a Bucarest: un uomo si è scagliato con l'auto contro il cancello dell'edificio. La vettura si è poi incendiata. Secondo fonti locali l'uomo avrebbe urlato alcune frasi contro le guardie schierate davanti all'edificio da dove propro ieri il governo romeno ha espulso dieci diplomatici.

BREAKING:



Someone just crashed a car into the gate of the Russian Embassy in Bucharest, Romania.



1 person confirmed dead. pic.twitter.com/O40fLuab1f