Royal Family, Elisabetta II e gli schiaffi in pubblico al nipote: «Non discutere con me, io sono la regina»

È Elton John a raccontare al Daily Mail di aver assistito in prima persona ad un episodio in cui la Regina Elisabetta II prese a schiaffi in pubblio il Visconte Linley, suo nipote, gridando: «Non discutere con me, io sono la regina!», facendo seguire ogni parola da un ceffone. Il cantante riporta questi aneddoti nella sua nuova autobiografia intitolata “Me”.

Nel libro di Elton John si narrano altri episodi riguardanti la royal family e, in particolare, sull’amica scomparsa Lady Diana. Stando a quanto riportato nell’autobiografia, per esempio, durante un party londinese si innescò una rissa tra Richard Gere e Sylvester Stallone proprio per la principessa amica del cantante.



