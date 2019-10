Kate Middleton, ecco cosa chiede al suo staff. «A differenza di Meghan Markle...». La stampa britannica ha passato sotto la lente di ingrandimento il rapporto che le due duchesse hanno con i rispettivi staff e sarebbero emerse della differenze sostanziali.

Come riporta il Sun, Kate sarebbe stata elogiata per essere «fedele» con i suoi collaboratori. Non li chiamerebbe alle 5 del mattino - come è stata spesso accusata di fare Meghan - ma conoscerebbe tutti i loro nomi e si prenderebbe del tempo per ascoltare i loro consigli, soprattutto dei più giovani e di chi lavora da meno tempo per lei. Per questa ragione, Kate sarebbe molto stimata dalla regina Elisabetta.

Diversa la situazione di Meghan Markle. Negli ultimi mesi, i suoi collaboratori avrebbero lamentato una difficoltà a interagire con la duchessa di Sussex, raccontando di essere bombardati di messaggi fin dalle 5 del mattino. Rivalità a corte? Staremo a vedere.

