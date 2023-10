Rave in Israele, l'eroina inglese che ha superato il posto di blocco dei terroristi e salvato la vita a quattro persone

Ha salvato la vita a quattro partecipanti al rave in Israele, sfondando con la sua auto un posto di blocco mentre alcuni uomini armati aprivano il fuoco. Un'eroina. Lei è Noa Beer, 29 anni, cresciuta nel Regno Unito ma trasferitasi a Tel Aviv. La giovane è sopravvissuta al massacro del Nova Festival che ha causato la morte di almeno 260 persone. Migliaia di giovani stavano festeggiando all'alba quando i militanti di Hamas hanno preso d'assalto il festival, a sole tre miglia dal confine di Gaza, e hanno iniziato ad ucciderli.

Chi è

Lavora come agente musicale.

Il racconto

Sabato, intorno alle 6.20, "abbiamo notato che c'erano dei razzi nel cielo". "La situazione era surreale, non abbiamo sentito nulla perché la musica era ad alto volume, ma all'improvviso abbiamo iniziato a vedere i razzi nel cielo", ha detto. "I momenti successivi sono stati spaventosi, abbiamo spento la musica e abbiamo urlato alla folla che c'erano dei razzi e che tutti dovevano sdraiarsi e coprirsi".

La fuga

Noa è andata nel backstage dove si trovavano circa 20 persone "sedute e spaventate". Pochi minuti dopo è stato loro ordinato di abbandonare la festa il più rapidamente possibile. "Ho detto al DJ con cui ero che stavamo correndo verso la macchina e scendevamo", ha ricordato. "Siamo stati una delle prime auto a uscire dalla festa, ho pensato che fosse una fortuna, non avevamo idea di cosa sarebbe successo." La signora Beer era la terza di circa cinque auto sulla strada che cercavano di tornare a casa quando lei e il suo gruppo sono finiti sotto il fuoco.

"I prossimi minuti sono difficili da spiegare", ha detto il 29enne. "Le due auto davanti a me hanno improvvisamente frenato e si sono scontrate l'una con l'altra e c'era una moto sul lato della strada con un uomo sdraiato accanto ad essa, ho pensato che avessero colpito la moto e si fossero fermati." Ha detto che stava aprendo la porta per aiutare l'uomo ferito quando ha visto il primo terrorista a circa 20 metri di distanza, "sparando come un matto dritto verso di me, guardandomi negli occhi".

Beer ha urlato al DJ di uscire dal veicolo e mettersi al riparo. «Erano tutti intorno a noi, senza nessun posto dove andare. Le persone ancora vive delle altre auto strisciavano verso di noi, ferite e spaventate, eravamo cinque persone nascoste tra le auto", ha detto. Ha poi gridato: "Saliamo tutti in macchina!". Lei si è messa al posto di guida e, poiché un terrorista era "dritto davanti a sé, sparava come un matto con l'omicidio negli occhi", ha messo la retromarcia.