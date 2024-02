Putin, l'intervista di Tucker Carlson: chi è il giornalista trumpiano e filorusso (licenziato da Fox) finito nella bufera

Il presidente Vladimir Putin ha concesso martedì un'intervista al conduttore televisivo Tucker Carlson: la prima con un giornalista americano da prima dell'invasione russa dell'Ucraina, quasi due anni fa. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha detto che il presidente ha acconsentito perché l'approccio dell'ex anchorman di Fox News differiva dalla cronaca "unilaterale" del conflitto ucraino di molti organi di stampa occidentali. "Questi sono tutti i media che assumono una posizione unilaterale. Naturalmente, non c'è alcun desiderio di comunicare con tali media, e non ha quasi senso ed è improbabile che sia utile". Alla domanda diretta sul perché Carlson avesse ottenuto l'intervista, Peskov ha detto che l'approccio del giornalista "non è in alcun modo filo-russo, non è filo-ucraino, è filo-americano". L'intervista andrà in onda probabilmente giovedì, ha riferito l'agenzia di stampa russa TASS, citando il Wall Street Journal. Putin, che ha ordinato l’invasione dell’Ucraina il 24 febbraio 2022, è stato intervistato formalmente l’ultima volta da un media statunitense nell’ottobre 2021, con Hadley Gamble della CNBC.

Carlson ha detto martedì in un post su X che l'intervista avrebbe permesso agli americani di comprendere la visione della guerra della Russia. "Non siamo qui perché amiamo Vladimir Putin.

Non vi stiamo incoraggiando ad essere d'accordo con ciò che Putin potrebbe dire in questa intervista, ma vi esortiamo a guardarla. Dovreste sapere il più possibile", ha precisato. Putin ha spiegato di aver inviato decine di migliaia di truppe in Ucraina per salvaguardare la sicurezza nazionale della Russia contro quello che ha definito un Occidente ostile. Carlson, dopo aver detto che gran parte della copertura mediatica occidentale della guerra è sbilanciata a favore di Kiev, ha chiesto un'intervista anche al presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy.

Why I'm interviewing Vladimir Putin. pic.twitter.com/hqvXUZqvHX — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) February 6, 2024

I GIORNALISTI FINITI IN CARCERE

Molte testate occidentali hanno lasciato Mosca a causa delle stringenti leggi sui media approvate subito dopo la guerra. Il giornalista del Wall Street Journal Evan Gershkovich, cittadino americano, è stato arrestato con l'accusa di spionaggio nel marzo 2023. L’amministrazione Biden lo considera detenuto ingiustamente. Anche Alsu Kurmasheva, una giornalista americano-russa di Radio Free Europe/Radio Liberty, è in carcere per presunta violazione di una legge riguardante gli "agenti stranieri". Il suo datore di lavoro ha denunciato le accuse contro di lei come infondate.