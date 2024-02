Guerra in Ucraina, Putin: «Siamo pronti al dialogo con l'Ucraina». Kiev, a giugno la consegna degli F16 americani

«Ho parlato con Zelensky questo pomeriggio per fargli sapere che sono fiducioso che otterremo quei soldi… C'è così tanto in gioco… La Nato è fondamentale per la nostra sopravvivenza». Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden parlando con i giornalisti in Delaware. Il presidente ha detto che «nessuno può essere sicuro» che un'altra città ucraina, dopo Avdiivka, non cada prima che il Congresso approvi gli aiuti. «Lo trovo assurdo, immorale», ha proseguito, assicurando che «combatterò per procurare agli ucraini le munizioni di cui hanno bisogno».

