Gruppo Wagner, il leader Prigozhin contro il ministero della Difesa: «non ci forniscono munizioni» ma arriva la smentita «richieste soddisfatte»

Yevgeny Prigozhin, capo del Gruppo mercenario russo Wagner, ha dichiarato che il ministero della Difesa russo sta mentendo: i mercenari non ricevono le munizioni (l'80% nelle ultime settimane) e non è vero che (sempre il ministero, ndr.) ha mandato armi e rifornimenti a Bakhmut.

La forza mercenaria di Yevgeny Prigozhin, che ha reclutato dalle carceri di tutta la Russia per rafforzare i suoi ranghi, sta giocando un ruolo chiave negli sforzi per catturare la città di Bakhmut, nell'est dell'Ucraina. La battaglia ha messo in luce le tensioni tra il gruppo Wagner e l'esercito russo, anche se il Cremlino nega qualsiasi frattura.

More madness from Prigozhin this morning who declares there's "direct work to destroy Wagner" as even the sapper shovels are not provided to the PMC anymore. "These officials decided it is their country, their people, they will decide when they die", he adds. pic.twitter.com/YZ70XS8Z4x — Dmitri (@wartranslated) February 21, 2023

Cosa è successo

«I capo di stato maggiore di Mosca e il ministro della Difesa danno ordini a destra e a manca non solo di non fornire munizioni al PMC Wagner, ma anche di non aiutarlo con il trasporto aereo», ha detto Prigozhin in un messaggio vocale condiviso dal suo servizio stampa martedì.

«C'è solo un'opposizione diretta, che non è altro che un tentativo di distruggere Wagner. Questo può essere equiparato all'alto tradimento», ha aggiunto il leader Prigozhin.

Il capo di Wagner ha anche accusato l'alto comando militare di aver vietato la consegna di pale ai combattenti di Wagner per scavare trincee.

In passato, Prigozhin ha criticato l'esercito regolare russo in Ucraina e recentemente ha accusato la «mostruosa burocrazia» di Mosca di rallentare le conquiste militari. Ha anche accusato l'esercito russo di tentare di «rubare» le vittorie a Wagner.

Il ministero della Difesa russo ha negato di aver limitato le spedizioni di munizioni ai volontari al fronte, ma non ha fatto alcun riferimento all'esercito privato del gruppo Wagner o alle accuse di Prigozhin.

«Tutte le richieste di munizioni per le unità d'assalto vengono soddisfatte il prima possibile», ha insistito, promettendo nuove consegne per sabato e denunciando come «assolutamente false» le notizie di carenze.

«I tentativi di creare una spaccatura all'interno dello stretto meccanismo di interazione e supporto tra le unità dei gruppi di combattimento russi sono controproducenti e vanno esclusivamente a vantaggio del nemico», si legge nella dichiarazione.

Secondo Pravda, dal 18 al 20 febbraio i "volontari" delle unità d'assalto hanno ricevuto:

- 1660 razzi per sistemi missilistici a lancio multiplo

- 10171 munizioni per artiglieria e mortai a canna larga

- 980 munizioni per carri armati

La fine di Prigozhin?

Prigozhin ha assunto un ruolo più pubblico dall'inizio della guerra. Il suo gruppo Wagner ha guidato la battaglia per Bakhmut, ma le sue relazioni con Mosca si stanno chiaramente deteriorando.

Quest'anno a Prigozhin è stato tolto il diritto di reclutare prigionieri e ci sono stati alcuni segnali di una mossa del Cremlino per limitare la sua influenza.

Dopo che martedì il ministero della Difesa russo ha respinto le sue accuse iniziali, Prigozhin ha rilasciato un messaggio vocale in cui affermava che si trattava di «niente di più che un semplice sputo a Wagner», ribadendo che i suoi uomini erano a corto di rifornimenti.

Nel suo discorso sullo stato della nazione pronunciato martedì, Putin è sembrato affrontare le lotte intestine. «Dobbiamo sbarazzarci... di tutte le contraddizioni interdipartimentali, le formalità, i rancori, le incomprensioni e altre sciocchezze», ha detto all'élite politica e militare.

In un post pubblicato in giornata, Prigozhin ha dichiarato di essere stato troppo impegnato per assistere al discorso e di non poter quindi commentare le osservazioni del presidente russo.

La conquista di Bakhmut sarebbe un'importante vittoria per Mosca nella sua offensiva di quasi un anno in Ucraina, anche se gli analisti sostengono che la sua cattura sarebbe principalmente simbolica, poiché la città ha un valore strategico limitato.