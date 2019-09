La pornostar Jessica Jaymes trovata morta in casa, giallo in California

La pornostar Jessica Jaymes è stata trovata morta nella sua casa a San Fernando Valley, in California. Aveva 43 anni. A dare l'allarme è stato un amico che, non avendo sue notizie da un po', martedì aveva deciso di andare a farle visita. Entrando in casa, però, la terribile scoperta: la donna era priva di sensi.

I soccorsi sono stati immediati, ma non c'è stato nulla da fare: Jessica Jaymes era già in arresto cardiaco ed è stata dichiarata morta sul posto. La causa della morte è ancora ignota, ma le indagini sono in corso. Nella casa sono state trovate numerose prescrizioni mediche di medicinali: la pornostar , infatti, soffriva da tempo di convulsioni.





Ultimo aggiornamento: 21:12

