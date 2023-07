Ponte di Crimea, perché è così importante per la Russia e come la sua distruzione può cambiare il corso della guerra

Il ponte di Crimea torna ad essere protagonista nella guerra russo-ucraina, purtroppo. Dopo più di un anno di guerra, ci sono state forti esplosioni accompagnate da un allarme missili in Crimea. Il suono delle sirene non si ferma, anzi, torna a suonare nel cuore della notte (ore 3 locali, ndr,). Il traffico sul ponte stradale e ferroviario che collega la Russia alla penisola è stato interrotto nelle prime ore fi lunedì 17 giugno a causa di uno «sceneraio di emergenza», secondo quanto dichiarato il capo dell'amministrazione della Crimea sostenuta dai russi, Sergei Aksyonov.

L'attacco della notte scorsa al ponte di Crimea è stata un'operazione speciale delle forze navali e del Servizio di sicurezza (Sbu) ucraini. «Il ponte è stato attaccato con l'ausilio di droni. È stato difficile raggiungere il ponte, ma alla fine è stato fatto», ha detto la fonte. In precedenza il capo dell'Sbu, Vasily Malyuk, aveva affermato che il ponte era un obiettivo legittimo per Kiev. L'Sbu ha commentato ufficialmente in modo ironico l'attacco: «Usignolo, mio caro fratello, il ponte si è addormentato di nuovo...

E una volta... due! P.S. La musica è folk. Parole dell'Sbu», ha scritto il servizio di sicurezza in un comunicato.

L'agenzia di stampa RBC-Ucraina ha riferito che sono avvenute diverse esplosioni sul ponte. Sono alemeno due le persone che hanno perso la vita. Perché il ponte è così importante? Per il suo ruolo strategico, commerciale: il ponte è una via di rifornimento cruciale per le forze russe in Ucraina.

Cosa è successo in precedenza

Ipotizzata già dal 1903, la progettazione del ponte è incominciata nel 2014, subito dopo l'annessione della Crimea da parte della Russia. Nel dicembre del 2014 il contratto multimiliardario per la costruzione dell’infrastruttura è stato appaltato al Gruppo SGM di Arkadij Rotenberg e i lavori sono incominciati nel maggio successivo. Il ponte stradale è stato inaugurato dal presidente russo Vladimir Putin il 15 maggio 2018 e aperto al traffico il 16 maggio

A ottobre, il ponte è stato danneggiato da una potente esplosione: secondo i funzionari russi fu causata da un camion che è saltato in aria mentre attraversava il ponte: le vittime furono tre persone.

Il Presidente Vladimir Putin ha definito l'esplosione di ottobre un «attacco terroristico» orchestrato dai servizi di sicurezza ucraini e ha ordinato un'ondata di attacchi di rappresaglia sulle città ucraine, tra cui la capitale Kiev.

Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky, mesi dopo, ha affermato solo indirettamente che il suo Paese era responsabile dell'attacco, elencando il ponte come uno dei "successi" del suo esercito nel 2022.

L'importanzza del ponte

Il ponte sulla Crimea, lungo 19 km, che attraversa lo stretto di Kerch, è l'unico collegamento diretto tra la rete di trasporti della Russia e la penisola di Crimea, che Mosca ha annesso all'Ucraina nel 2014.

Il ponte è stato uno dei progette di punta per Putin, che lo ha aperto al traffico stradale con grande clamore guidando un camion nel 2018. È costituito da una carreggiata e da una ferrovia separate, entrambe sostenute da palafitte in cemento, che lasciano il posto a una campata più ampia sostenuta da archi in acciaio nel punto in cui le navi passano tra il Mar Nero e il più piccolo Mar d'Azov.

La struttura è stata costruita, per una cifra di3,6 miliardi di dollari, da un'azienda appartenente ad Arkady Rotenberg, uno stretto alleato ed ex compagno di judo di Putin.



Il ponte è fondamentale per la fornitura di carburante, cibo e altri prodotti alla Crimea, dove il porto di Sebastopoli è la storica base della Flotta del Mar Nero della Russia.

È diventato anche un'importante via di rifornimento per le forze russe dopo che Mosca ha invaso l'Ucraina il 24 febbraio, inviando le forze dalla Crimea per conquistare la maggior parte della regione di Kherson nell'Ucraina meridionale e parte dell'adiacente provincia di Zaporizhzhia.