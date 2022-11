Passeggero dimentica cellulare, pilota si affaccia da finestrino per recuperarlo. Il video della Southwest Airlines

Il passeggero dimentica il cellulare agli imbarchi dell'aeroporto. Il pilota dell'aereo si affaccia dal finestrino del Boeing per recuperarlo. È successo allo scalo Long Beach a Los Angeles. Protagonisti passeggero e pilota della Southwest Airlines. Ed è la stessa compagnia ad aver pubblicato il video del curioso "incidente".

When our Employees at @LGBairport noticed a Customer's phone left behind in a gate area after a flight that was already boarded and pushed back from the gate, they didn't hesitate. #WorldKindnessDay pic.twitter.com/cf3gJy8Nmy

— Southwest Airlines (@SouthwestAir) November 13, 2022