Perù, scandalo Rolex: la presidente Boluarte avvia il rimpasto di governo e sostituisce sei ministri di notte

Cos'è lo scandalo Rolex scoppiato in Perù? È un caso giudiziario e riguarda i massimi vertici del Paese sudamericano, e cioè la presidente della Repubblica Dina Boluarte che ha già subito perquisizioni e ha proceduto spedita la notte scorsa a un rimpasto del governo guidato dal premier Gustavo Adrianzén. Ha sostituito sei ministri, di cui tre dimissionari, alla vigilia di un voto di fiducia per l'esecutivo che deve esprimere domani il Parlamento.

Perù, il caso Rolex mette in difficoltà Boluarte che accelera il rimpasto di governo

Il rimpasto è avvenuto a seguito dell'indagine aperta dalla Procura peruviana riguardante un certo numero di preziosi orologi, fra cui anche alcuni Rolex, apparentemente posseduti da Boluarte e da lei non dichiarati al Fisco.

Nella cerimonia svoltasi nel palazzo di governo, hanno giurato il nuovo ministro dell'Interno, Walter Ortiz Acosta, e quelli dell'Istruzione (Morgan Quero Gaime), dello Sviluppo agrario e dell'irrigazione (Ángel Manero Campos), della Produzione (Sergio González Guerrero), del Commercio estero e del Turismo (Elizabeth Galdo Marín), e delle Donne (Ángela Hernández Cajo).

Fonti vicine alla presidenza hanno spiegato che il rimpasto è servito per rafforzare la possibilità che il Parlamento conceda la fiducia al governo, evitando fra l'altro possibili problemi derivanti dall'esame di una istanza presentata da partiti di opposizione per la destituzione di Boluarte per «provata incapacità morale».

Anche se l'indagine della magistratura dovesse provare possibili reati commessi dal capo dello Stato, un processo nei suoi confronti non potrebbe essere celebrato prima della fine del suo mandato nel 2026.