Anziano investito da un'auto mentre cammina: morto 87enne

Anziano investito e ucciso da un'auto. E’ successo questa mattina verso le 11 su viale Roma, a Corropoli, in provincia di Teramo. L’anziano, Italo Cornacchia, 87enne, mentre stava camminando sul ciglio della strada, - questo è quanto si apprende - è stato falciato da una Citroen C1 condotta da C.F., 72 anni, anche lui dello stesso paese. L’impatto è stato violentissimo. Ad allertare i soccorsi una donna che abita su quella strada. Sul posto è intervenuta un’ambulanza medicalizzata del 118 di Sant’Omero. I sanitari al loro arrivo non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Un secondo mezzo è intervenuto poco dopo per trasportare il conducente dell’auto, che ha avuto un malore. Al 72enne poi è stato fatto l’esame di alcol test e il drug test. I risultati dovrebbero arrivare nella giornata di domani. Il pm di turno, - come da prassi – ha disposto il sequestro del mezzo incidentato e il trasferimento della salma all’obitorio dell’ospedale Mazzini di Teramo, domani deciderà se restituire il corpo alla famiglia per la sepoltura o procedere con l’autopsia. Per tutti i rilievi del caso sono intervenuti i carabinieri della locale stazione. La strada è stata chiusa per circa due ore creando non pochi problemi alla circolazione. Questo è il terzo investimento in meno di 24 ore in provincia di Teramo. Ieri è stato investito D.L., un uomo di 53 anni in contrada san Giovanni a Colonnella che versa ancora in gravi condizioni al Mazzini e un 66enne nella frazione di Pagliare, nel comune di Morro D’oro.