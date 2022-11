Amelia, novantaseienne ha un malore durante la messa per Santa Firmina poi si riprende e fa sorridere tutti: «Anche oggi nun se more»

AMELIA Attimi di apprensione per un novantaseienne che durante le celebrazioni in onore di Santa Firmina è stato colpito da malore. Soccorso dagli operatori del 118, l'uomo, nonostante si fosse ripreso, è stato comunque portato in ospedale. Prima di lasciare la chiesa però avrebbe lui stesso commentato l'accaduto esclamando:«Anche oggi nun se more».

E' il giorno di Santa Firmina, patrona della città. In cattedrale c'è la messa in suo onore. Ad officiarla il vescovo di Terni Narni Amelia, monsignor Francesco Antonio Soddu. La chiesa è gremita e illuminata a festa.

Subito dopo la prima lettura però, l'anziano signore seduto quasi in prima fila ha un mancamento. Immediatamente chi gli sta vicino allerta i soccorsi e a sirene spiegate arriva l'ambulanza. Gli operatori del 118 si prendono cura dell'uomo che nel frattempo si rianima un poco. Viene trasportato comunque fuori in barella e condotto in ospedale per gli accertamenti del caso.

Dal pulpito è lo stesso vescovo a rassicurare l'assemblea sulle condizioni dell'anziano. Monsignor Soddu riferisce che l'uomo si è riavuto e che, sottintendendo i rischi della propria veneranda età, ha esclamato: «anche oggi nun se more».