Oligarchi russi, i milionari "pentiti" che si schierano contro la guerra (e voltano le spalle a Putin): persi 77 miliardi

Hanno perduto tutto: conti correnti, ville, jet, beni sparsi all'estero. E adesso qualcuno tra gli oligarchi russi vicini al presidente russo Putin, e colpiti dalle sanzioni anti-Mosca avviate dopo l'invasione dell'Ucraina, si schiera apertamente contro la guerra.

Le sanzioni e i 77 miliardi persi

APPROFONDIMENTI IL FOCUS La nuova vita dopo le sanzioni. Petr Aven: «Non riesco a... ITALIA Foto CRONACA Oligarchi russi, gli interni dello yacht da più di 50...

Stretti nella morsa di sequestri e sanzioni, i miliardari russi devono infatti adattarsi a una nuova vita, radicalmente diversa da quella di prima. Non solo l'Europa, infatti, e i paradisi finanziari come la Svizzera o Monaco, ma anche Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato una serie di nuove sanzioni contro centinaia di membri della Duma di Stato russa, dozzine di società di difesa russe e il CEO di Sberbank, che è la più grande istituzione finanziaria russa. I funzionari affermano che le loro intenzioni sono di spremere coloro che hanno tratto profitto dal governo di Putin ed esercitare pressioni interne affinché la Russia riduca o annulli l'offensiva in Ucraina.

L’effetto delle sanzioni sta separando il destino dei miliardari, che contribuiscono senz’altro alle fortune del loro Paese, dal presidente Putin. Le perdite di dieci soltanto di questi campioni del capitalismo russo dall’inizio delle nuove sanzioni ammontano a 85 miliardi di dollari, che al cambio attuale fanno 77 miliardi di euro. A fare i conti in tasca a questa porzione ben rappresentativa dei 36 imprenditori «puri» colpiti dall’Occidente, è una inchiesta condotta dal sito poligon.media, sorto sulle ceneri del giornale MBKh fondato e sponsorizzato dall’ex oligarca dissidente Mikhail Khodorkovskij.

E mentre l'impatto delle sanzioni si è diffuso nel mondo degli affari e dello sport, alcuni degli oligarchi vicini al Cremlino hanno deciso di esporsi in prima persona contro la guerra, sfidando l'ira di Putin. Ma se c'è qualche milionario "pentito" sono ancora molti quelli rimasti in silenzio.

Oligarchi russi, la nuova vita dopo le sanzioni. Petr Aven: «Non riesco a pagare le bollette, posso riavere almeno una colf o l'autista?»





Oleg Deripaska

E' uno stretto alleato di Putin che ha fatto fortuna nel settore dell'alluminio, è stato sanzionato il 10 marzo dal governo del Regno Unito. La sua ricchezza stimata è di 2 miliardi di sterline, ha partecipazioni in En+ Group, un'importante società energetica ed è proprietario di uno dei maggiori produttori mondiali di alluminio. Poco dopo l'invasione russa dell'Ucraina, Deripaska ha dichiarato sull'app di messaggistica di Telegram: «La pace è molto importante! I negoziati devono iniziare il prima possibile!». Poiché il rublo è crollato e il mercato azionario russo non si è aperto alla negoziazione, Deripaska ha affermato di volere "chiarimenti e commenti comprensibili sulla politica economica per i prossimi tre mesi", aggiungendo che la decisione della banca centrale di aumentare drasticamente i tassi di interesse e costringere le aziende a vendere la valuta estera è stata la "prima prova di chi pagherà effettivamente per questo banchetto". Deripaska era stato precedentemente sanzionato dagli Stati Uniti nel 2018 in risposta all'inferenza russa nelle elezioni del 2016. Gli Stati Uniti lo hanno indagato per riciclaggio di denaro e lo hanno accusato di "minacciare la vita di rivali in affari, intercettare illegalmente un funzionario del governo e aver preso parte a estorsioni e racket", secondo il Dipartimento del Tesoro, che ha aggiunto: "Deripaska ha detto che lo fa per non separarsi dallo stato russo".

Mikhail Fridman

E' presidente del conglomerato Alfa Group, ha un patrimonio netto di 11,4 miliardi di dollari, secondo il Bloomberg Billionaire's Index. Recentemente è stato sanzionato dall'Unione Europea che ha affermato: «E' riuscito a coltivare forti legami con l'amministrazione di Vladimir Putin, ed è stato indicato come uno dei massimi finanziatori russi e facilitatore della cerchia ristretta di Putin». Prima di essere sanzionato, Fridman, che è nato nell'Ucraina occidentale, ha scritto in una lettera allo staff pochi giorni dopo l'invasione che voleva che «lo spargimento di sangue finisse». «I miei genitori sono cittadini ucraini e vivono a Leopoli, la mia città preferita. Ma ho anche trascorso gran parte della mia vita come cittadino russo, costruendo e facendo crescere imprese. Sono profondamente legato ai popoli ucraini e russi e vedo l'attuale conflitto come una tragedia per entrambi», ha scritto Fridman. Questa crisi costerà vite e danneggerà due nazioni che sono fratelli da centinaia di anni. Anche se una soluzione sembra spaventosamente lontana, posso solo unirmi a coloro il cui fervente desiderio è che lo spargimento di sangue finisca». Friedman ha definito la violenza una "tragedia", aggiungendo che «la guerra non può mai essere la risposta», ma si è fermato prima di criticare Putin direttamente. «Se faccio una dichiarazione politica inaccettabile in Russia, avrà implicazioni molto chiare per l'azienda, per i nostri clienti, per i nostri creditori, per i nostri stakeholder», ha affermato Fridman.

Roman Abramovich

Un altro oligarca che ha espresso sgomento pubblico per la crisi ma non ha criticato la Russia è Roman Abramovich, proprietario del club della Premier League Chelsea, che si è trasferito per vendere la squadra tra le sue stesse sanzioni. Abramovich "è uno dei pochi oligarchi degli anni '90 a mantenere la ribalta sotto Putin", secondo il Regno Unito, eppure ha sempre negato un tale legame. Prima di essere sanzionato dal Regno Unito il 10 marzo, Abramovich ha affermato che i proventi netti della vendita del club sarebbero stati utilizzati per creare una fondazione di beneficenza «a beneficio di tutte le vittime della guerra in Ucraina». L'Unione Europea ha sanzionato Abramovich la scorsa settimana, citando i suoi "lunghi e stretti legami con Vladimir Putin" e sottolineando che il suo "accesso privilegiato" al presidente lo ha aiutato a "mantenere la sua considerevole ricchezza".

Gli oligarchi rimasti in silenzio

Molti alleati di Putin e membri della sua cerchia ristretta hanno preferito però rimanere in silenzio e non hanno commentato pubblicamente la guerra, sottolineando potenzialmente le osservazioni di Fridman secondo cui mettere in discussione il leader russo ha delle conseguenze. Le sanzioni delle nazioni occidentali contro funzionari e leader del governo russo continuano a crescere, comprese quelle contro: Igor Sechin, amministratore delegato della compagnia energetica Rosneft, un superyacht di proprietà di Sechin è stato recentemente sequestrato, secondo il ministero delle finanze francese. Andrey Kostin, presidente della banca VTB. Alexei Miller, CEO dell'azienda energetica Gazprom. Sergey Chemezov, capo della compagnia di difesa statale Rostec. Igor Shuvalov, presidente di Vnesheconombank. Nikolai Tokarev, presidente della compagnia di oleodotti statale russa Transneft. Gennady Timchenko, fondatore e proprietario del Gruppo Volga, una società di investimento con una grande partecipazione nel produttore russo di gas Novatek. Arkady Rotenberg, proprietario di Mostotrest, l'impresa edile russa che ha contribuito a costruire un ponte che collegasse la penisola di Crimea alla Russia. I Rotenberg sono amici intimi di Putin. Tutti quanti sono rimasti pubblicamente in silenzio sulla guerra. La CNN ha contattato ogni individuo per un commento.

L'elite russa

I commenti di altre figure di alto profilo, tuttavia, dimostrano che la disapprovazione per la guerra potrebbe essere profonda nell'élite della nazione. Evgeny Lebedev – il figlio di Alexander Lebedev, che si descrive come un ex oligarca – ha scritto una dichiarazione pubblica a Putin sul quotidiano britannico Evening Standard, di cui è proprietario. «Come cittadino russo ti supplico di impedire ai russi di uccidere i loro fratelli e sorelle ucraini - ha detto Lebedev - Come cittadino britannico ti chiedo di salvare l'Europa dalla guerra. Come patriota russo ti supplico di impedire che altri giovani soldati russi muoiano inutilmente. Come cittadino del mondo ti chiedo di salvare il mondo dall'annientamento». Vladimir Potanin, l'uomo d'affari più ricco del Paese e presidente del gigante dei metalli Norilsk Nickel, ha implorato la Russia di non prendere i beni delle aziende occidentali in fuga dal Paese. In un messaggio pubblicato su L'account Telegram di Norilsk Nickel la scorsa settimana.

Il 3 marzo il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov è stato sanzionato dal governo degli Stati Uniti per essere il "principale propagandista" della Federazione Russa. Venerdì, anche la moglie di Peskov e due dei suoi figli adulti, inclusa la figlia Elizaveta Peskova, sono stati sanzionati dagli Stati Uniti. Peskova, che ha più di 180.000 follower su Instagram, ha condiviso un messaggio contro la guerra sul suo account verificato il giorno dopo l'inizio dell'invasione, pubblicando l'hashtag #нетвойне, che significa "no alla guerra". Un paio d'ore dopo il messaggio è stato cancellato.