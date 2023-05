Nonna perde il passaporto e viene trattenuta dall'ufficio immigrazione per 5 giorni: «Trattata come una criminale»

Una nonna inglese è stata trattenuta dall'ufficio immigrazione spagnolo per cinque giorni: le hanno sequestrato il telefono e gli effetti personali, non ha avuto la possibilità neanche di cambiarsi i vestiti. Il motivo? Mentre era in aereo, il suo passaporto è «caduto» dal bagaglio a mano.

Tracy Mckellar, sabato 20 maggio, si stava recando a casa sua in Spagna per una visita quando si è resa conto dell'accaduto. La 53enne si è precipitata indietro per cercare di trovarlo, ma dopo l'orribile ma è stata bloccata e condotta in una stanza per un interrogatorio.

Cosa è successo

La donna afferma che l'incubo potrebbe "capitare a chiunque". Tracy ha raccontato: «Quando sono arrivata al controllo di frontiera, mi sono resa conto che il mio passaporto, che dovevo imbarcare sull'aereo, doveva essere caduto dal mio bagaglio a mano. Sono corsa al servizio clienti per chiedere di perquisire l'aereo, mi è sembrato che non avessero fretta di cercare.

Ero preoccupata che l'aereo potesse decollare con il mio passaporto ancora nell'aereo, ma non sembravano preoccupati».

Dopo cinque ore di tentativi di ottenere il suo passaporto, Tracy sostiene di essere stata condotta dalla polizia in una stanza per l'immigrazione e di aver spiegato cosa era successo. Mentre era lì, le hanno preso il bagaglio a mano e ha avuto solo il tempo di mandare un messaggio alla figlia per dirle cosa era successo prima che le prendessero anche il telefono.

Ryanair afferma di aver cercato il suo passaporto sull'aereo, ma di non averlo trovato. Il controllo di frontiera ha detto che, non essendo più cittadina dell'UE, non potevano aiutarla più di tanto. Hanno potuto fornirle i documenti per tornare nel Regno Unito, ma dovevo tornare con lo stesso vettore e allo stesso aeroporto, ma il volo successivo era il mercoledì.

La nonna ha detto: «Li ho pregati di lasciarmi volare in un qualsiasi aeroporto, ma non me lo hanno permesso. Mi hanno affidato un assistente sociale che ha telefonato al consolato britannico, ma mi hanno detto che non potevano fare nulla perché "era il fine settimana". Ero sbalordita, mi sembrava di essere in carcere e trattata come una criminale».

L'esperienza traumatica

È stata portata in una stanza senza finestre con altre 30 persone, in una situazione orribile in cui è stata tenuta in attesa dell'aereo che l'avrebbe riportata a casa. Contando le ore, ha persino provato a insegnare l'inglese ai suoi compagni nell'angusta stanza. Poiché era diretta a casa sua a La Coronada, nella provincia dell'Estremadura, nella Spagna occidentale, aveva fatto i bagagli leggeri e doveva lavare i vestiti ogni sera e appenderli ad asciugare per il giorno successivo. Tracy ha continuato: «Il controllo di frontiera mi ha condotto in una stanza senza finestre - grande quanto due aule scolastiche - con circa altre 30 persone, uomini e donne, e mi ha lasciato lì per cinque giorni fino all'arrivo del mio volo successivo. All'inizio è stato molto angosciante, ma sapevo che non potevo fare nulla, quindi sono rimasto il più calmo possibile. Ma si poteva vedere come le altre persone fossero davvero sconvolte. C'erano molte persone che piangevano e un uomo si è arrabbiato così tanto che tre agenti di polizia hanno dovuto calmarlo.

La donna ha dichiarato che c'erano docce e bagni e una televisione rotta. I pasti le sono stati forniti, per fortuna. La nonna aveva un solo libro da leggere: «Me ne ha dato un altro, su una donna in prigione! Non potevo cambiarmi i vestiti e dovevo lavare quelli che potevo e appenderli alla fine del mio letto a castello».



Tornata finalmente a casa mercoledì, Tracy era esausta e si è sdraiata sul prato della figlia appena rientrata, addormentandosi per due ore. È stata accompagnata all'aereo e non ha ancora riavuto il suo passaporto.



Un portavoce di Ryanair ha dichiarato: «L'equipaggio del volo Liverpool-Madrid ha cercato nell'aereo il passaporto smarrito del passeggero, ma non c'era. Ogni passeggero che si reca in Spagna da un paese al di fuori dell'area Schengen deve passare attraverso il controllo passaporti, gestito dalle autorità locali. Pur rammaricandoci per la situazione di questo passeggero, la questione sfugge al nostro controllo ed è ora di competenza delle autorità spagnole locali».