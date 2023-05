Il matrimonio tra Ita Airways e Lufthansa è ufficialmente partito. Il ministero dell'Economia, guidato da Giancarlo Giorgetti, ha ceduto al colosso tedesco il 40% del capitale della compagnia di bandiera italiana. L'accordo vale oltre 300 milioni di euro e ha l'obiettivo di rilanciare la società, che entro massimo due anni dovrebbe passare sotto il controllo tedesco.

Lufthansa, quindi, dovrebbe aumentare la quota di capitale fino a superare il 50%, trasformando Ita in una ex compagnia di bandiera. Ma ora cosa cambia concretamente per il personale della società e per i passeggeri (a partire dal costo dei biglietti)?