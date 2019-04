Costringe il nipotino di 4 mesi a bere birra e posta il video su Fb, prof finisce nei guai

Costringe il nipotino di 4 mesi a bere birra e posta il video su Facebook, prof finisce nei guai. William Daniel Camacho Díaz, un uomo che lavora come insegnante a Ferrenafe, nel nord-ovest del Perù, ha pubblicato sui social un video in cui costringerebbe il nipotino di appena 4 mesi a bere birra direttamente dalla bottiglia.

Il piccolo si trova in braccio a una donna, presumibilmente la madre, mentre è a una festa in cui i più grandi bevono alcolici. Ad un certo punto lo zio si avvicina tenendo in mano una bottiglia di vino e prova a mettergliela in bocca, come se si trattasse di un biberon. Il piccolo ovviamente rifiuta girando la testa, così l'uomo insiste intingendo un dito nel vino e poi mettendoglielo in bocca, costringendolo così a ingerire la bevanda alcolica.

Il filmato, pubblicato sul profilo Facebook dello zio, è stato rimosso poco dopo, come riporta la stampa locale, a causa delle numerose critiche ricevute. Pare che i fatti siano stati segnalati anche ai servizi sociali che potrebbero prendere in carico il caso del piccolo.

