9 Marzo 2021

di Ebe Pierini

Sul ponte di volo di Nave Cavour si lavora ininterrottamente. Sulla portaerei della Marina Militare decolli e appontaggi dell’F35B, aereo di V generazione, si svolgono anche in notturna come dimostrano le suggestive immagini che immortalano le operazioni compiute al buio. D’altronde si deve essere pronti ad intervenire in ogni situazione e ad ogni ora.

Prove in mare

Negli Stati Uniti continuano le prove in mare nell’ambito della campagna “Ready for Operations”. Nave Cavour, alla guida del comandante Giancarlo Ciappina, partita il 28 febbraio dalla base della Seconda Flotta della US Navy a Norfolk, ha accolto, lo stesso giorno, il primo appontaggio di un velivolo F-35B del Corpo degli US Marines ed ora prosegue nell’attività di addestramento che rappresenta un tassello nel processo di certificazione all’impiego dei nuovi velivoli.

Quattro settimane

Il completamento della fase delle prove in mare “Sea Trials”, che si protrarranno in Oceano Atlantico per circa quattro settimane, permetterà alla portaerei italiana di testare il ponte di volo e verificare gli impatti con il velivolo di quinta generazione nei momenti topici di decollo e appontaggio in diverse condizioni di assetto ed in relazione a diversi fattori quali i venti e lo stato del mare.