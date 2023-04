Il guanto di sfida è lanciato. L'Armenia rifiuta di partecipare alle esercitazioni congiunte con la Russia e preparerà, invece, quelle con la Nato. Ma non sarà l'unica delle repubbliche dell'ex Unione Sovietica. Perché prenderanno parte all'operazione dell'Alleanza "Defender 2023" anche Moldavia e Georgia.

L'esercitazione "Defender 2023" inizierà il 22 aprile. Si svolgerà sotto la guida degli Stati Uniti sul territorio di 10 paesi europei e durerà in tutto 2 mesi. Riuniranno 9.000 membri del servizio dagli Usa e 17.000 membri del servizio da 26 paesi europei e post-sovietici. Il vice segretario stampa del Pentagono, Sabrina Singh, ha dichiarato in una conferenza stampa che Washington voleva mostrare agli europei la sua capacità di proteggerli da ogni tipo di aggressione. Pertanto, le manovre menzionate sono incentrate sul dispiegamento strategico (trasferimento) di forze e mezzi con sede negli Stati Uniti (7.000 pezzi di equipaggiamento), nonché sull'uso delle scorte militari statunitensi esistenti in Europa (13.000 pezzi di equipaggiamento) in collaborazione con altri Stati.

