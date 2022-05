È vietato in alcuni Paesi, proprio perché richiama l'imperialismo russo. In Russia, invece, il Nastro di San Giorgio è un fiocco che si appunta al petto con orgoglio. È un simbolo patriottico. Lo indossa anche Putin. Ricorre anche nelle uniformi dell'esercito che ha invaso l'Ucraina. Appare negli edifici pubblici ucraini occupati dall'esercito russo. Qui compendia la bandiera rossa issata a Melitopol, comune ucraino occupato dai russi (foto AFP).

Più che la falce e il martello, avanza dunque un nuovo logo che concorre a rappresemntare la Russia: è il Nastro di San Giorgio: un simbolo militare composto da tre strisce nere e due arancioni.

Congratulations on #StGeorgesDay to all English friends! Did you know that St George is also the patron saint of Moscow, and Saint George's ribbon is a symbol of remembrance for those who fought in WW2? pic.twitter.com/SosLKDqpEz

— Alexander Yakovenko (@Amb_Yakovenko) April 23, 2018