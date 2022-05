Mosca, la parata del 9 maggio diretta. Putin: «In Ucraina colpo preventivo, era necessario»

La Russia celebra la Giornata della Vittoria. Mentre prosegue la guerra in Ucraina dopo l'invasione Russia Putin interviene a Mosca parlando di «una minaccia diretta vicino ai confini russi», perché «un attacco era stato preparato, anche alla Crimea». Con la parata il Cremlino vuole mostrare i muscoli al mondo con una sfilata di 11.000 soldati e carri armati. Dovrebbero esserci anche paracadutisti che hanno partecipato all' «operazione militare speciale», unità viste sfilare sulla Piazza Rossa in occasione della prova generale. Dal 24 febbraio il Cremlino parla di «operazione militare speciale» in Ucraina e ha smentito le voci - «non vere» e «prive di senso» stando al portavoce Dmitry Peskov - secondo cui Putin potrebbe ordinare oggi una mobilitazione generale. La parata ricorda la vittoria sul nazismo durante la Seconda guerra mondiale.

Il discorso di Putin

«Compagni ufficiali, sottoufficiali, compagni, generali e ammiragli, mi congratulo con voi per il 77esimo anniversario della grande vittoria. Anche ora in questi giorni voi combattete per la nostra gente nel Donbass, per la sicurezza della nostra patria». Così Vladimir Putin ha aperto il suo discorso per la giornata della vittoria. «I Paesi della Nato non hanno voluto ascoltarci, quando lo scorso dicembre abbiamo proposto di definire un accordo sulla sicurezza. Significa che avevano altri progetti. Avevano preparato apertamente un'altra operazione punitiva nel Donbass, una aggressione nelle nostre terre storiche, inclusa la Crimea, a Kiev si è parlato di ripristinare le armi nucleari. Il blocco Nato ha iniziato a militarizzare i territori vicino ai nostri confini. E questo per noi rappresentava una minaccia inammissibile ai nostri confini», ha affermato. «Chi ha vinto la Grande guerra ci ha chiesto di rimanere vigili perché non si ripeta una guerra mondiale», ha aggiunto.

Cancellata la parte aerea della parata

La parte aerea della parata a Mosca è stata cancellata «per le condizioni meteo». Lo ha annunciato l'addetto stampa del presidente russo, Dmitri Peskov, citato dalle agenzie russe.