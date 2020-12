Nashville, auto esplode in centro città: indaga l'Fbi. La polizia: «Atto volontario»

Esplosione in centro città a Nashville, nel Tennessee (Usa), proprio nel giorno di Natale. Intorno alle 6.30 locali un veicolo è esploso, probabilmente un camper. Dalle prime ricostruzioni sembrerebbero non esserci vittime, sebbene i testimoni abbiano raccontato di un boato molto forte, paragonabile a quello di «una bomba». La polizia di Nashville non esclude nessuna pista: «Crediamo che l'esplosione sia un atto intenzionale».

Almeno tre persone sono rimaste leggermente ferite. La deflagrazione, che è stata udita a chilometri di distanza, ha danneggiato le facciate degli edifici circostanti e almeno un paio di veicoli. La zona è circondata dalle forze dell'ordine. I feriti sono stati trasportati in ospedale, hanno riferito i vigili del fuoco citati dai media. L'esplosione si è verificata nei pressi della torre At&T, edificio emblematico di Nashville soprannominato «Batman Tower».

L'Fbi indaga sull'esplosione

L'Fbi, assieme all'Agenzia federale per le armi e gli esplosivi e alla polizia, sta indagando sulla deflagrazione di questa mattina a Nashville, ha fatto sapere il portavoce Joel Siskovic. Il presidente Donald Trump «è stato informato» della situazione, ha fatto sapere la Casa Bianca attraverso il portavoce Judd Deere. Trump, che sta trascorrendo le vacanze in Florida, continuerà a ricevere aggiornamenti regolari.

Secondo la ricostruzione del portavoce della polizia locale Don Aaron, riportata dal Guardian, a esplodere è stato un camper parcheggiato. La polizia ha risposto a una chiamata per presunti spari poco prima delle 6 del mattino, ma non ha trovato segni immediati di una sparatoria. Gli agenti hanno notato un veicolo sospetto e hanno chiamato gli artificieri. Mentre aspettavano, il veicolo è esploso. Nella zona sono intervenute squadre cinofile, ha detto Aaron, ma non è stata trovata «alcuna indicazione» della presenza di eventuali ordigni.

