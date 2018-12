Muore e lascia 14 regali alla bimba dei vicini: la piccola ne scarterà uno ogni anno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sembra essere una delle classiche storie di Natale strappalacrime. Eppure, è tutto vero. Lui è Ken, un anziano ottantenne gallese, che poco prima di morire ha scelto di lasciare un’eredità molto speciale alla sua piccola vicina di casa, Cadi, di due anni. Ha voluto impacchettare 14 regali diversi, da scartare uno per ogni prossimo Natale, a partire da questo e fino ai successivi 13.Quando il papà della piccola, Owen Williams, ha aperto la porta di casa alla figlia dell’ottantenne, non poteva immaginare un gesto così tanto gentile. La donna aveva una grossa borsa di plastica: all'inizio aveva pensato fosse una spazzatura che voleva buttar via. Alla Cnn ha raccontato di aver avuto “un nodo alla gola” appena ha scoperto le sorprese. "Era come una borsa di Mary Poppins, i regali non finivano”, ha aggiunto.Ora nascerà una tradizione in casa Williams: quella dello scarto del regalo dell’anziano ottantenne e potrà che, col tempo, all'ormai non più piccola Cadi capiteranno regali non più adatti alla sua età. Intanto, hanno cominciato a scartarne uno: un libro.