Muore e lascia 4,5 milioni di euro al paese dove è nato

Muore e lascia tutta l’eredità al suo vecchio paese di origine, un borgo di poco più di 700 abitanti nel centro della Francia. E all’improvviso Mesves-sur-Loire si trova 4 volte più ricca del suo bilancio. A dare la notizia, secondo quanto si legge sul quotidiano on line francese Actu.fr , è il sindaco Bernard Gilot. Simone Daignas, morta a 94 anni in una casa di riposo, ha dato all’amministrazione 3 milioni di euro e 1,5 milioni in assicurazioni sulla vita. Per non parlare, poi, dell’apertura di una cassaforte che dovrà avvenire davanti a un notaio a febbraio il cui contenuto è ovviamente avvolto nel mistero."All'inizio pensavo a uno scherzo", commenta Gilot. Proprio per questo la notizia è stata resa nota solo ora, visto che la donna è morta nel marzo dello scorso anno. Nel testamento non c'è una destinazione precisa per quei fondi, quindi l'amministrazione potrà disporne sulla base di proprie priorità. Dalla sala polivalente al rifacimento del tetto della chiesa e del municipio, i progetti del Comune potranno essere finanziati.