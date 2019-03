Si aggrappa alla moto dell'avversario e poi lo prende a pugni

Il video è diventato virale. D'altronde è impossibile non condividere una scena surreale come quella che si è vista in Costa Rica. Durante le prove del campionato nazionale di motociclismo, due piloti si sono resi protagonsisti di un incontro a metà tra il wrestling e il pugilato. Sulle due ruote e con il casco, fortunatamente senza feriti. A scatenare la rissa da strada è stato il sorpasso estremo effettuato da Marion Calvo. L'avversario Jorge Martinez a causa della manovra si è ritrovato aggrappato alla moto di Calvo mentre la sua finiva fuori strada. Nel frattempo i due se ne sono date di santa ragione finendo nel mirino dell' International Motorcycling Federation. Risultato finale? Milioni di visualizzazioni e due anni di squalifica per entrambi.





Ultimo aggiornamento: 14:43 © RIPRODUZIONE RISERVATA