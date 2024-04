Terni, torna la Stad10. Appuntamento domenica 14 aprile con la gara podistica: previsti oltre 600 partecipanti

Terni- Torna la Stad10. Appuntamento domenica 14 Aprile alle ore 10 con la quinta edizione della gara podistica di 10 chilometri su percorso certificato e omologato dalla Fidal.

Previsti oltre 600 partecipanti che percorreranno le strade cittadine. La viabilità subirà delle modifiche e delle brevi interruzioni per consentire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza. Il percorso partirà dall’area del PalaTerni e si snoderà nel centro cittadino, per poi terminare all’interno dello stadio Libero Liberati.

Dopo il grande successo della scorsa stagione, con il sold-out di tutti i pettorali, quest’anno è previsto un nuovo percorso, ancora più veloce e scorrevole, che ha anche l’obiettivo di ridurre al minimo gli impatti sulla circolazione cittadina. La gara competitiva, riservata ai tesserati Fidal, è valida come Campionato regionale master federale ed è la prima tappa del Criterium Tuscia & Umbria Challenge.

L’evento fa parte del più ampio progetto denominato Percorsi InTerni e realizzato grazie al contributo della Fondazione Carit, attraverso i propri bandi a sostegno dello sport e delle attività sociali.

Main sponsor dell'evento quest’anno sarà il Servizio Idrico Integrato di Terni, da sempre vicino al benessere fisico e alle attività a sostegno del tessuto economico-sportivo della città.

Il progetto grafico di questa edizione, a cura di TurriniDesign, mira a valorizzare i principali monumenti e punti di interesse della città, come l’hyperion, la lancia di luce, palazzo Spada e la fontana di piazza Tacito, riprodotti tanto sulla maglia ufficiale della manifestazione (consegnata a tutti gli iscritti) quanto sulla medaglia (riservata a tutti coloro che taglieranno il traguardo).

“Segno distintivo della nostra manifestazione è sicuramente l’arrivo all’interno della casa delle fere, il mitico stadio Liberati, per la concessione del quale ringraziamo la Ternana Calcio- spiegano gli organizzatori- Ma quest’anno anche la partenza sarà d’eccezione: la stessa avverrà infatti dal cancello del PalaTerni, nuovo luogo simbolo dello sport ternano, il quale sarà anche la sede, già da Sabato 13 Aprile, del village ufficiale dell’evento.

Di particolare rilevanza sociale- aggiungono- la presenza di Dynamo Camp, realtà nazionale che da anni opera per il diritto alla felicità di bambini e ragazzi con gravi patologie e delle loro famiglie". Verrà infatti realizzata una Kid’s Run di circa 500 metri, che partirà in coda alla gara principale e consentirà a tutti i bambini di tagliare subito il traguardo all’interno dello stadio. Il ricavato di questa manifestazione, unitamente a parte dell’incasso dell'evento principale, andrà in beneficenza proprio al Dynamo Camp.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sempre riservato ai bambini, al village ci sarà un evento, totalmente gratuito, di lettura ad alta voce organizzato dalle associazioni Oros e Il Pettirosso.