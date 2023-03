Ragazzo di 29 anni trovato morto a Shanghai, la mamma: «Chi sa qualcosa parli, mi aiuti». Marcello Vinci scriveva: «Voglio che sia ultimo anno in Cina»

Marcello Vinci, un ragazzo di 29 anni originario di Martina Franca (Taranto), è morto a Shanghai la notte tra il 5 e il 6 marzo. Non si conoscono le cause del decesso di questo giovane professionista pugliese che è stato trovato privo di vita a Shanghai, in Cina, una settimana fa.

A dare conferma alla notizia che in questi giorni circolava sui social, è stata la mamma del giovane, Angela Berni, che a sua volta ha rivolto un appello su Facebook. «A chiunque tra gli amici - ha scritto la donna nel post - ha avuto contatti con Marcello tra il 5 e il 6 marzo chiedo umilmente di fornirmi ogni minimo dettaglio, potrebbe essere di gran aiuto alle indagini».

Il ragazzo, che aveva vissuto con la famiglia a Fasano (Brindisi), si era laureato all'Istituto di studi internazionali con una tesi sul Dragone che veste Made in Italy e nel 2017 si era trasferito in Cina.

Dai pensieri postati su Facebook emerge che il ragazzo aveva patito in maniera particolare le restrizioni legate al Covid. Il 10 novembre scorso, rientrato in Cina dopo un week-end trascorso a casa, in Italia, scriveva: «Mentre voi vivete senza mascherine da anni, io mi preparo a fare l'ennesima quarantena. Tengo a precisare che sono stato rinchiuso 2 settimane tra luglio e agosto, 27 giorni in 30 giorni totali nel mese di settembre, una settimana a ottobre e….avevo finito l'ultima quarantena di 7 giorni 3 giorni fa».

In un altro, post, il 6 dicembre 2022, affermava: «L'unico desiderio sotto l'albero è che questo sia il mio ultimo anno in Cina».

